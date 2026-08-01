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Symbol KNBHF

Goldman Sachs Group Inc.

Knorr-Bremse Buy

16:06 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
105,30 EUR 2,40 EUR 2,33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 133 auf 132 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Außerdem strich die die US-Investmentbank die Aktien des Bremsenherstellers gemeinsam mit Schneider Electric von der "Conviction List", auf der nun die Unternehmen ASML, Sika und Puig auftauchen. Für Knorr-Bremse kürzte Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie wegen der Zugzuliefersparte ihre Auftragserwartungen in den Jahren 2026 und 2027 leicht./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
104,60 €		 Abst. Kursziel*:
26,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
105,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

16:06 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:36 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy
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