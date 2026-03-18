DAX 22.852 -2,8%ESt50 5.616 -2,1%MSCI World 4.293 -1,1%Top 10 Crypto 9,3830 -5,1%Nas 21.954 -0,9%Bitcoin 60.180 -3,2%Euro 1,1540 +0,7%Öl 109,9 +0,2%Gold 4.590 -5,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Infineon 623100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schließt tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Rivian, Uber, Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie schwächelt: Radarproduktion strategisch abgesichert - So performen Rheinmetall, RENK und TKMS HENSOLDT-Aktie schwächelt: Radarproduktion strategisch abgesichert - So performen Rheinmetall, RENK und TKMS
JETZT LIVE mit Michael Hinterleitner: Mehrere Trading-Strategien statt einer perfekten - Algo-Mix als heiliger Gral JETZT LIVE mit Michael Hinterleitner: Mehrere Trading-Strategien statt einer perfekten - Algo-Mix als heiliger Gral
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kontron Aktie

Kaufen
Verkaufen
Kontron Aktien-Sparplan
19,93 EUR -1,29 EUR -6,08 %
STU
19,98 EUR -1,52 EUR -7,07 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,37 Mrd. EUR

KGV 13,21 Div. Rendite 3,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0X9EJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN AT0000A0E9W5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KTRNF

Jefferies & Company Inc.

Kontron Buy

16:41 Uhr
Kontron Buy
Aktie in diesem Artikel
Kontron
19,93 EUR -1,29 EUR -6,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Martin Comtesse reagierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen heftigen Kursrutsch, den es an diesem Tag bei der Aktie gegeben hatte. Kontron habe darauf reagiert mit einer Mitteilung, dass es dafür keine operativen Gründe gebe. Auch der Termin für den Jahresbericht habe Ende März Bestand. Das Unternehmen prüfe nun, die Kurse über Aktienrückkäufe zu stützen./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG

Zusammenfassung: Kontron Buy

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,69 €		 Abst. Kursziel*:
37,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,47%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kontron

16:41 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Kontron Kaufen DZ BANK
11.11.25 Kontron Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Kontron

dpa-afx Aktienrückkaufprogramm? Kontron-Aktie im Fokus: Kein operativer Grund für Kursrutsch - Rückkäufe im Gespräch Kontron-Aktie im Fokus: Kein operativer Grund für Kursrutsch - Rückkäufe im Gespräch
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron am Donnerstagnachmittag tiefrot
finanzen.net Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX verbucht Verluste
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Kontron zeitweise schwer unter Druck - Management reagiert
EQS Group EQS-News: Aktuellen Kursverwerfungen haben aus Sicht von Kontron keine Grundlage in der operativen Entwicklung von Kontron
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: From Kontron's point of view, current price distortions have no basis in Kontron's operating performance
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, buy
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD, buy
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Kontron zu myNews hinzufügen