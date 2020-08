ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Buy" belassen. Das Kursziel stieg von 250 auf 275 Dollar. Hintergrund für das neue Ziel seien die erhöhten Erwartungen an den Gewinn je Aktie, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mf/mis