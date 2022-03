ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Die Ankündigung des Industriegase-Konzerns habe positiv überrascht, für einen weiteren Aktienrückkauf doppelt so viel Geld in die Hand zu nehmen wie noch vor einem Jahr, schrieb Analyst Geoff Haire in einer ersten Reaktion am Dienstag. Zudem habe der Dividendenvorschlag für 2022 die Erwartungen leicht übertroffen./la/tav