ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Gasekonzern habe abermals besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die schwache Kursreaktion auf die Zahlen hin dürfte am Ausblick für das Schlussquartal gelegen haben, der eher unter der Markterwartung liege./mis/ajx