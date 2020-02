FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Linde angesichts einer erhöhten Quartalsdividende auf "Halten" belassen. Der Schritt sei im Einklang mit dem Mitte Februar in Aussicht gestellten Ergebniswachstum für 2020, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt für Industriegase biete langfristiges, strukturelles Wachstum. Die Situation mit wenigen Anbietern sollte für die Geschäfte von Linde auch künftig förderlich sein./tih/mis



