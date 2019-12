LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Linde von 163 auf 185 US-Dollar nach oben geschraubt, die Einstufung der Aktie aber auf "Hold" belassen. Der Gasesektor mache in diesem Jahr eine deutliche Neubewertung durch, schrieb Analyst Sriharsha Pappu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht nur noch begrenzten Kursspielraum, auch wenn die Branche bis 2020 eine gute Rückzugsmöglichkeit für Investoren bleiben könnte. Der Experte passte seine Schätzungen an und berücksichtigte die jüngste Kursentwicklung auch in seinen Kurszielen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2019 / 08:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2019 / 03:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.