London Stock Exchange (LSE) Aktie

100,00 EUR +3,50 EUR +3,63 %
XETRA
92,70 CHF +0,71 CHF +0,77 %
BRX
Marktkap. 50,31 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

JP Morgan Chase & Co.

London Stock Exchange (LSE) Overweight

14:01 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
100,00 EUR 3,50 EUR 3,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Konferenz für europäische Finanzwerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13300 Pence belassen. Das Management des Londoner Börsenbetreibers habe die zuversichtlichen Aussagen im Zuge der jüngsten Quartalsbilanz bekräftigt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Investoren sollten sich auf die Entwicklung des Free Cashflow und das Vorankommen der Wachstumsinitiativen fokussieren./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 21:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
133,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
98,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,82 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

14:01 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
11.11.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

