LOréal Aktie

373,75 EUR -1,50 EUR -0,40 %
STU
375,40 EUR +1,25 EUR +0,33 %
GVIE
Marktkap. 198,7 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
373,75 EUR -1,50 EUR -0,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
375,40 €		 Abst. Kursziel*:
9,22%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
373,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,70%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

