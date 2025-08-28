LOréal Aktie
Marktkap. 213,4 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die meisten Unternehmen aus Europas Körperpflege-Branche hätten in der abgelaufenen Quartalsberichtssaison umsatzseitig enttäuscht, schrieb Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das zweite Halbjahr. Das globale Marktwachstum dürfte unter dem historischen Schnitt bleiben. Allerdings rechnet die Expertin mit einer leichten Nachfragebelebung in China und den USA. Das attraktivste Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sie bei Beiersdorf, lobt aber auch Unilever aus fundamentaler Sicht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 20:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
403,20 €
|Abst. Kursziel*:
-10,71%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
402,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,54%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
376,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
