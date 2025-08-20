LOréal Aktie
Marktkap. 212,74 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 353 Euro auf "Neutral" belassen. Die Signale der US-Konkurrenz seien für die Franzosen bestenfalls durchwachsen, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochabend nach Zahlen von Estee Lauder und Coty. Ihre Ausblicke erinnerten daran, dass die Beauty-Branche unkalkulierbarer geworden sei. L'Oreal schlage sich aber generell besser als die beiden US-Konzerne./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 22:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
353,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
406,60 €
|Abst. Kursziel*:
-13,18%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
402,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,35%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
376,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
