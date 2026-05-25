LOréal Aktie
Marktkap. 196,31 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat L'Oreal mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman sieht den Konsumgüterkonzern als einen Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), der seinen Wettbewerbsvorsprung weiter ausbauen werde, wie er am Donnerstag schrieb. In Verbindung mit Forschung und Entwicklung sowie der Entwicklung neuer Produkte dürfte dies das Wachstum und die Renditen steigern ? und das zu geringeren Kosten. Die KI-Konferenz Ende November dürfte ein gutes Schaufenster dafür sein./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 02:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Overweight
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
450,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
386,45 €
|Abst. Kursziel*:
16,44%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
389,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,49%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
403,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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