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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

Barclays Capital

LOréal Overweight

09:56 Uhr
LOréal Overweight
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
389,65 EUR 4,85 EUR 1,26%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat L'Oreal mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman sieht den Konsumgüterkonzern als einen Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), der seinen Wettbewerbsvorsprung weiter ausbauen werde, wie er am Donnerstag schrieb. In Verbindung mit Forschung und Entwicklung sowie der Entwicklung neuer Produkte dürfte dies das Wachstum und die Renditen steigern ? und das zu geringeren Kosten. Die KI-Konferenz Ende November dürfte ein gutes Schaufenster dafür sein./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 02:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Overweight

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
386,45 €		 Abst. Kursziel*:
16,44%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
389,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,49%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
403,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

09:56 LOréal Overweight Barclays Capital
08:56 LOréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.05.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
22.05.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
04.05.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
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