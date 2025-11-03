LOréal Aktie
Marktkap. 188,72 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die chinesischen Kosmetikimporte seien im September und Oktober zusammengenommen um 6,1 Prozent gesunken, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Importdaten aus Frankreich lägen noch nicht vor. Doch die Signale vor dem chinesischen "Single's Day" am 11. November seien nicht ermutigend./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Sell
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
357,40 €
|Abst. Kursziel*:
-4,87%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
355,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,47%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|14:06
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|14:06
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|17.09.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
