NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
355,90 EUR +1,45 EUR +0,41 %
STU
331,21 CHF +1,93 CHF +0,59 %
BRX
Marktkap. 188,72 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

14:06 Uhr
LOréal Sell
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
355,90 EUR 1,45 EUR 0,41%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die chinesischen Kosmetikimporte seien im September und Oktober zusammengenommen um 6,1 Prozent gesunken, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Importdaten aus Frankreich lägen noch nicht vor. Doch die Signale vor dem chinesischen "Single's Day" am 11. November seien nicht ermutigend./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
357,40 €		 Abst. Kursziel*:
-4,87%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
355,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,47%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

14:06 LOréal Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
22.10.25 LOréal Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

