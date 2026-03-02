DAX 24.188 +1,7%ESt50 5.878 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.373 +4,3%Euro 1,1644 +0,3%Öl 81,17 -1,0%Gold 5.186 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Talfahrt der Redcare Pharmacy-Aktie beschleunigt: Online-Apotheke enttäuscht auf ganzer Linie Talfahrt der Redcare Pharmacy-Aktie beschleunigt: Online-Apotheke enttäuscht auf ganzer Linie
Moderna-Aktie gesucht: BioNTech-Rivale legt Patentstreit durch Milliardenvergleich bei Moderna-Aktie gesucht: BioNTech-Rivale legt Patentstreit durch Milliardenvergleich bei
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
535,20 EUR +4,00 EUR +0,75 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 71,52 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

Goldman Sachs Group Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

09:11 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
535,20 EUR 4,00 EUR 0,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 574 auf 568 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Dienstagabend an den jüngsten Geschäftsbericht an./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
568,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
531,60 €		 Abst. Kursziel*:
6,85%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
535,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,13%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
605,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

09:11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
27.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Plus
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag auf grünem Terrain
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag ins Plus
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Andrew Buchanan, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re plans dividend of €24 per share for 2025 and resolves share buy-back with volume of up to €2,250mn
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Nathalie Haidegger-Rieß, sell
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen