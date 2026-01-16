Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 68,3 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Vor den Jahreszahlen am 26. Februar habe er seine Schätzungen für den Rückversicherer aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er habe die Prognose für das Nettoergebnis gesenkt und liege nun bei 6,1 Milliarden Euro, was er aber nicht negativ sehe. Maßnahmen des Unternehmens sollten die künftige Ergebnisentwicklung stärken. Zudem rechne er mit weiter steigenden Aktienrückkäufen und Dividenden./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:09 / GMT
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
655,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
522,40 €
|Abst. Kursziel*:
25,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
524,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,81%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
610,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
