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Merck Aktie

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132,65 EUR +1,55 EUR +1,18 %
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Marktkap. 57,69 Mrd. EUR

KGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
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Symbol MKGAF

Jefferies & Company Inc.

Merck Hold

08:41 Uhr
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
132,65 EUR 1,55 EUR 1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Das Segment Life Science sei ein wesentlicher, mit geringeren Risiken behafteter Wachstumsmotor des Chemie- und Pharmakonglomerats, schrieb James Vane-Tempest in einer Studie am Mittwoch. Die starke Ausrichtung auf Bioprozesstechnik mit dem Fokus auf Konsumendprodukte mache dieses Geschäft der Darmstädter strukturell attraktiv./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
131,95 €		 Abst. Kursziel*:
-2,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
132,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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