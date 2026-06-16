Merck Aktie
Marktkap. 57,69 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Das Segment Life Science sei ein wesentlicher, mit geringeren Risiken behafteter Wachstumsmotor des Chemie- und Pharmakonglomerats, schrieb James Vane-Tempest in einer Studie am Mittwoch. Die starke Ausrichtung auf Bioprozesstechnik mit dem Fokus auf Konsumendprodukte mache dieses Geschäft der Darmstädter strukturell attraktiv./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Hold
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
129,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
131,95 €
|Abst. Kursziel*:
-2,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
132,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|08:41
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Merck Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital