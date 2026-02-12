DAX 24.922 +0,0%ESt50 6.004 +0,3%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 58.808 +1,5%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,91 +0,3%Gold 5.002 -0,8%
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

UBS AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

13:26 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe nach den Jahreszahlen des französischen Reifenherstellers seine Schätzungen aktualisiert und auch den Investment-Case, schrieb Patrick Hummel am Freitag. Alles in allem hob er seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie (EPS) für die drei Jahre bis Ende 2028 an./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

13:26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
12.02.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
12.02.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

