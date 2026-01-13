Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

12:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Mit Flexitallic vollziehe Michelin eine weitere Akquisition außerhalb des Reifengeschäfts, schrieb Harry Martin am Dienstagabend. Sie könnte wertsteigernd sein, aber werfe schlichtweg Fragen auf hinsichtlich des anstehenden Geschäftsberichts./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:59 / UTC

