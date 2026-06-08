DAX 24.791 +0,7%ESt50 6.122 +1,0%MSCI World 4.764 +0,2%Top 10 Crypto 8,0305 -1,4%Nas 25.930 +0,9%Bitcoin 54.182 -0,9%Euro 1,1563 +0,2%Öl 92,47 -1,7%Gold 4.334 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Intel 855681 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung im Iran-Krieg: DAX höher -- Asiens Börsen schließen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Corning, BYD, Alibaba, Inno Holdings, QUALCOMM, Nordex, GSK, Nuvalent im Fokus
Top News
SMA Solar: Der Druck nimmt zu SMA Solar: Der Druck nimmt zu
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai HENSOLDT-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Micron Technology Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
857,00 EUR +38,00 EUR +4,64 %
STU
990,56 USD +126,54 USD +14,65 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Micron Technology jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 844,2 Mrd. EUR

KGV 16,07 Div. Rendite 0,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 869020

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5951121038

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MU

Goldman Sachs Group Inc.

Micron Technology Neutral

11:26 Uhr
Micron Technology Neutral
Aktie in diesem Artikel
Micron Technology Inc.
857,00 EUR 38,00 EUR 4,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 400 auf 900 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Schneider erhöhte am Montag seine Ergebnisschätzung aufgrund der besseren Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung des KI-Konzerns. Mit Blick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal rechnet er erneut mit starken Ergebnissen. Die Erwartungen der Anleger seien allerdings enorm hoch, schrieb der Experte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 17:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Micron Technology Neutral

Unternehmen:
Micron Technology Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 900,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 949,28		 Abst. Kursziel*:
-5,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 990,56		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,14%
Analyst Name:
James Schneider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 717,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Micron Technology Inc.

11:26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.04.26 Micron Technology Buy UBS AG
26.06.25 Micron Technology Overweight Barclays Capital
19.12.24 Micron Technology Buy UBS AG
26.09.24 Micron Technology Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

finanzen.net Chipriese Micron vor den Quartalszahlen: Rekordlauf trifft auf Realität Micron vor den Quartalszahlen: Rekordlauf trifft auf Realität
TraderFox Micron Technology (MU) im Pivotal-Point-Check: Über 9 % Kurs-Rebound nach Branchen-Ausverkauf – Nvidias Statements zur KI-Revolution und stabile Lieferverträge treiben den Speicher-Riesen an!
dpa-afx Aktien von Infineon, AIXTRON, ASML, Marvell, Micron & Co. in Grün: Halbleiterwerte erholen sich
TraderFox Chip-Beben mit Happy End: Wie die KI-Rally den 1,3-Billionen-Dollar-Schock an einem Tag verdaute!
finanzen.net Erste Schätzungen: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich im Plus
finanzen.net Montagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Micron Technology Aktie News: Micron Technology bricht am Abend nach oben aus
finanzen.net Freundlicher Handel: NASDAQ 100 notiert am Montagnachmittag im Plus
MotleyFool Why Micron Technology Stock Skyrocketed 87.8% Last Month But Is Falling in June
MotleyFool Prediction: Micron Technology Stock Could Go Parabolic After June 24. Here's Why.
MotleyFool Meet the New Roundhill ETF With 28% of Its Portfolio Parked in Micron Technology Stock
Zacks Is Most-Watched Stock Micron Technology, Inc. (MU) Worth Betting on Now?
Zacks Micron Technology and Houlihan Lokey have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
Zacks Bull of the Day: Micron Technology (MU)
MotleyFool Micron Technology Just Proved the AI Memory Boom Is Not Cyclical. Here's Why.
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Apple, Micron Technology, Cumberland Pharmaceuticals and AmeriServ Financial
RSS Feed
Micron Technology Inc. zu myNews hinzufügen