Micron Technology Aktie
Marktkap. 844,2 Mrd. EURKGV 16,07 Div. Rendite 0,38%
WKN 869020
ISIN US5951121038
Symbol MU
Micron Technology Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 400 auf 900 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Schneider erhöhte am Montag seine Ergebnisschätzung aufgrund der besseren Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung des KI-Konzerns. Mit Blick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal rechnet er erneut mit starken Ergebnissen. Die Erwartungen der Anleger seien allerdings enorm hoch, schrieb der Experte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 17:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Micron Technology Neutral
|Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 900,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 949,28
|Abst. Kursziel*:
-5,19%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 990,56
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,14%
|
Analyst Name:
James Schneider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 717,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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