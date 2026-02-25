Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 71,13 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 574 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss im vierten Quartal 2025 habe die Erwartungen verfehlt, wie auch das Gesamtjahr das Konzernziel, schrieb Andrew Baker am Donnerstag nach den Zahlen./ag/gl
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
574,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
544,00 €
|Abst. Kursziel*:
5,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
542,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,83%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
606,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|13:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
