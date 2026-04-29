Nemetschek Aktie
Marktkap. 7,2 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Bessere Umsätze und eine erwartungsgemäße Marge - so fällt das erste Fazit des Analysten Mohammed Moawalla zum Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten am Donnerstagmorgen aus./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
61,80 €
|Abst. Kursziel*:
77,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
61,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
78,43%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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