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Marktkap. 7,2 Mrd. EUR

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WKN 645290

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ISIN DE0006452907

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Symbol NEMTF

Goldman Sachs Group Inc.

Nemetschek SE Buy

10:11 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Bessere Umsätze und eine erwartungsgemäße Marge - so fällt das erste Fazit des Analysten Mohammed Moawalla zum Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten am Donnerstagmorgen aus./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,80 €		 Abst. Kursziel*:
77,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,43%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

27.04.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
21.04.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
14.04.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
14.04.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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