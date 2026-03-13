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Marktkap. 8,03 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
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ISIN DE0006452907

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Symbol NEMTF

Jefferies & Company Inc.

Nemetschek SE Buy

08:31 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Nachdem die Quartalsberichtssaison für die europäischen Software-Unternehmen weitgehend abgeschlossen sei, biete sich ein zwiespältiges Bild, schrieb Charles Brennan in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Die tatsächlichen Ergebnisse seien zwar insgesamt solide ausgefallen, doch die Aktienkurse hätten sich aufgrund von Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz das künftige Wachstum beeinträchtigen könnte, deutlich ermäßigt. Seiner Meinung nach berge der Sektor aktuell Bewertungsinkonsistenzen, da die Anleger das Wachstum nicht angemessen honorierten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

09:16 Nemetschek Overweight Barclays Capital
08:31 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Nemetschek Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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