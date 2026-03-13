Nemetschek Aktie
Marktkap. 8,03 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Nachdem die Quartalsberichtssaison für die europäischen Software-Unternehmen weitgehend abgeschlossen sei, biete sich ein zwiespältiges Bild, schrieb Charles Brennan in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Die tatsächlichen Ergebnisse seien zwar insgesamt solide ausgefallen, doch die Aktienkurse hätten sich aufgrund von Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz das künftige Wachstum beeinträchtigen könnte, deutlich ermäßigt. Seiner Meinung nach berge der Sektor aktuell Bewertungsinkonsistenzen, da die Anleger das Wachstum nicht angemessen honorierten./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
68,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Charles Brennan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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