Jefferies & Company Inc.

Nemetschek SE Buy

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Nachdem die Quartalsberichtssaison für die europäischen Software-Unternehmen weitgehend abgeschlossen sei, biete sich ein zwiespältiges Bild, schrieb Charles Brennan in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Die tatsächlichen Ergebnisse seien zwar insgesamt solide ausgefallen, doch die Aktienkurse hätten sich aufgrund von Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz das künftige Wachstum beeinträchtigen könnte, deutlich ermäßigt. Seiner Meinung nach berge der Sektor aktuell Bewertungsinkonsistenzen, da die Anleger das Wachstum nicht angemessen honorierten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group