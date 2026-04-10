DAX 23.560 -1,0%ESt50 5.867 -1,0%MSCI World 4.464 -0,2%Top 10 Crypto 9,1740 -1,5%Nas 22.903 +0,4%Bitcoin 60.535 -0,1%Euro 1,1695 +0,1%Öl 101,7 +7,9%Gold 4.735 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX tiefrot -- Asiens Börsen uneins -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- BioNTech, ServiceNow, Lufthansa, RENK im Fokus
Top News
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Raiffeisen-Anleger freuen ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Raiffeisen-Anleger freuen
SPI-Wert TX Group-Aktie: TX Group-Dividende niedriger SPI-Wert TX Group-Aktie: TX Group-Dividende niedriger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nemetschek Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nemetschek Aktien-Sparplan
56,90 EUR -4,40 EUR -7,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,08 Mrd. EUR

KGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 645290

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NEMTF

Jefferies & Company Inc.

Nemetschek SE Buy

08:41 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
56,90 EUR -4,40 EUR -7,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Während der Markt versuche, die Turbulenzen im Nahen Osten hinter sich zu lassen, griffen Anleger wieder auf Themen zurück, die vor Ausbruch des Iran-Konflikts prominent gewesen seien, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie zum europäischen Software-Sektor. Im Vordergrund stehe dabei eine anhaltend zurückhaltende Einschätzung der Branche. Er könne sich nicht erinnern, dass die Stimmung in diesem Segment jemals schlechter gewesen wäre./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:11 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:41 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Nemetschek Sell UBS AG
08.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
02.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Nemetschek auf 'Sell' - Ziel 56 Euro
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Nachmittag fester
EQS Group EQS-HV: Nemetschek SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.05.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagmittag mit Kursplus
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag stärker
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Following a successful fiscal year 2025, Nemetschek Group targets continued strong revenue growth with higher profitability
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Nemetschek SE zu myNews hinzufügen