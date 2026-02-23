Nestlé Aktie
Marktkap. 225,45 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach einem Treffen mit den Konzern- und Finanzchefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Die Manager hätten eine starke Dynamik des Lebensmittelkonzerns angemerkt - mit einem sich verbessernden Trend bei den Marktanteilen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stütze das Wachstumsziel des Lebensmittelkonzerns. Unter anderem sei noch über die Kapitalstruktur, die Zukunft des Wassergeschäfts, das Babynahrungs-Geschäft in China und Rohmaterialpreise gesprochen worden./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
83,07 CHF
|Abst. Kursziel*:
8,34%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
82,94 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
8,51%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|17:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|17:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital