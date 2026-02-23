DAX 25.022 +0,1%ESt50 6.126 +0,2%MSCI World 4.536 +0,4%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.830 +0,9%Bitcoin 54.241 -0,9%Euro 1,1790 +0,0%Öl 71,18 -0,5%Gold 5.133 -1,8%
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
BVB-Aktie in Rot: Schlotterbeck und Can im Training - Ultra-Fans fehlen in Bergamo
Vonovia-Aktie im Aufwind: Dreifacher Ausbruch lässt wichtige Widerstände hinter sich
Nestlé Aktie

90,73 EUR +1,76 EUR +1,98 %
STU
82,94 CHF +1,54 CHF +1,89 %
SWX
Marktkap. 225,45 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

17:41 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
90,73 EUR 1,76 EUR 1,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach einem Treffen mit den Konzern- und Finanzchefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Die Manager hätten eine starke Dynamik des Lebensmittelkonzerns angemerkt - mit einem sich verbessernden Trend bei den Marktanteilen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stütze das Wachstumsziel des Lebensmittelkonzerns. Unter anderem sei noch über die Kapitalstruktur, die Zukunft des Wassergeschäfts, das Babynahrungs-Geschäft in China und Rohmaterialpreise gesprochen worden./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
83,07 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,34%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
82,94 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
8,51%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

17:41 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.02.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Nestlé Neutral UBS AG
20.02.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

