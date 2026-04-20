Heute im Fokus
DAX fällt letztlich zurück -- US-Börsen schließen schwächer -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Deutsche Telekom erwägt wohl vollständige T-Mobile US-Übernahme -- D-Wave & Co., NVIDIA, Tesla im Fokus
Top News
Apple-Aktie im Blick: Tim Cook tritt zurück - Wer ist der neue CEO John Ternus? Apple-Aktie im Blick: Tim Cook tritt zurück - Wer ist der neue CEO John Ternus?
ITM Power profitiert von Förderung und Partnerschaft - Aktien von Plug Power und NEL ebenfalls im Fokus ITM Power profitiert von Förderung und Partnerschaft - Aktien von Plug Power und NEL ebenfalls im Fokus
Nestlé Aktie

82,01 EUR -1,79 EUR -2,14 %
STU
82,40 EUR -1,83 EUR -2,17 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 217,88 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

21:51 Uhr
Nestlé Neutral
Nestlé SA (Nestle)
82,01 EUR -1,79 EUR -2,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Celine Pannuti analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die neuesten Trends im Bereich der Säuglingsnahrung. Europäische Marktdaten belegten Marktanteilsverluste beider Unternehmen und zeigten, dass die Auswirkungen einer Rückrufaktion weitreichender seien als bisher für das erste Quartal veranschlagt./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
75,36 CHF		 Abst. Kursziel*:
19,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

21:51 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 Nestlé Neutral UBS AG
Deutsche Welle Nestle says thieves stole 12 tons of KitKat chocolate bars
