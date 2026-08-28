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Nike Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Nike Underweight

11:06 Uhr
Nike Underweight
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
34,04 EUR -0,05 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 40 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Boss liegt mit seiner Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2027 klar unter dem Marktkonsens, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Dabei seien die Risiken durch Schwäche im Sneaker-Geschäft für das im Juni gestartete erste Geschäftsquartal noch gar nicht berücksichtigt./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 23:18 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 03:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Underweight

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 40,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 39,60		 Abst. Kursziel*:
1,01%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 39,50		 Abst. Kursziel aktuell:
1,27%
Analyst Name:
Matthew R. Boss 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 49,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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