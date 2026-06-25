Nokia Aktie
Marktkap. 63,7 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 10,70 auf 13,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zusammenarbeit des Netzwerkausrüsters mit Hyperscalern nehmen im gesamten Optik-Portfolio zu, wobei die Beschleunigung im Bereich IP-Netzwerke derzeit durch den Gewinn von Switch-Aufträgen bei einem Hyperscaler vorangetrieben werde, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Die Auftragsdynamik sollte 2027 und 2028 zu einem höheren Wachstum und einer stärkeren Margensteigerung führen als bisher prognostiziert, was zudem einen weiteren Kursanstieg der Aktie stützen dürfte. Menon hob seine Schätzungen a. Er sieht sich beim Ergebnis je Aktie 2027 16 Prozent über der Konsensprognose./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Buy
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
13,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,22 €
|Abst. Kursziel*:
22,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,95%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|08:01
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.