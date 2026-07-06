Ottobock Aktie
Marktkap. 3,46 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach einem Kauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Übernahme der spanischen Fesia Technology stärke und erweitere die Stellung des Prothesenherstellers in der Neuro-Orthopädie, schrieb Henrik Paganetty in einer Einschätzung am Dienstag. Angesichts der geringen Größe des Unternehmens dürfte sich der Einfluss auf Umsatz und operatives Ergebnis jedoch in Grenzen halten. Das Geschäft sei eher strategischer Natur./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Buy
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,00 €
|Abst. Kursziel*:
59,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,70%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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