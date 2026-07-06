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Symbol OBCKF

Jefferies & Company Inc.

Ottobock Buy

16:11 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
52,30 EUR -1,90 EUR -3,51%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach einem Kauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Übernahme der spanischen Fesia Technology stärke und erweitere die Stellung des Prothesenherstellers in der Neuro-Orthopädie, schrieb Henrik Paganetty in einer Einschätzung am Dienstag. Angesichts der geringen Größe des Unternehmens dürfte sich der Einfluss auf Umsatz und operatives Ergebnis jedoch in Grenzen halten. Das Geschäft sei eher strategischer Natur./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,00 €		 Abst. Kursziel*:
59,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,70%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

16:11 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
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