DAX 24.040 +0,0%ESt50 5.397 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 -0,6%Dow 45.571 +0,0%Nas 21.682 +0,4%Bitcoin 95.989 +0,5%Euro 1,1697 +0,5%Öl 67,49 -0,5%Gold 3.415 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL
Aktien von Commerzbank und UniCredit leichter: Coba-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch UniCredit Aktien von Commerzbank und UniCredit leichter: Coba-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch UniCredit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pernod Ricard Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
100,45 EUR +2,41 EUR +2,46 %
STU
102,60 EUR +3,74 EUR +3,78 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 24,7 Mrd. EUR

KGV 21,68 Div. Rendite 3,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853373

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120693

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PDRDF

Jefferies & Company Inc.

Pernod Ricard Buy

19:01 Uhr
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
Pernod Ricard S.A.
100,45 EUR 2,41 EUR 2,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller fokussiere sich auf die Dinge, die er in der Hand habe, um die operative sowie die Barmittelentwicklung voranzubringen, schrieb Edward Mundy in seiner am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Einschätzung. Da das Vertrauen in das Wachstum zunehme, dürfte der Aktienkurs steigen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
102,60 €		 Abst. Kursziel*:
26,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
100,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,42%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
113,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

19:01 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
16:36 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
15:06 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:46 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
10:36 Pernod Ricard Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Performance unter der Lupe DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr verloren DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Aufwind
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag mit Kursplus
finanzen.net DAX aktuell: DAX sackt nachmittags ab
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach
finanzen.net Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX am Mittwochnachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX steigt am Mittwochmittag
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Bernhard Montag, buy
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program-based order to sell a portion of 223 Siemens Healthineers shares to cover tax and contribution obligations on share ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Entitlement to transfer 223 Siemens Healthineers shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with ...
EQS Group EQS-CMS: Correction of a release from 28/07/2025, 18:00 CET/CEST - Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen