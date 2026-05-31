Bernstein Research

Philips Market-Perform

16:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips vor Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Analystin Susannah Ludwig erwartet in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein Wachstum am oberen Ende der Prognosespanne. Hinsichtlich der Margenentwicklung sei das zweite Quartal aber wohl schwieriger gewesen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 03:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com