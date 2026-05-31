Philips Aktie
Marktkap. 23,2 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips vor Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Analystin Susannah Ludwig erwartet in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein Wachstum am oberen Ende der Prognosespanne. Hinsichtlich der Margenentwicklung sei das zweite Quartal aber wohl schwieriger gewesen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 03:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Market-Perform
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
25,40 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
23,86 €
|Abst. Kursziel*:
6,45%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
23,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,90%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|16:46
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Philips Neutral
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|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|16:46
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
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|11.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|16:46
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.