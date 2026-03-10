Porsche vz. Aktie
Marktkap. 34,1 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer habe im Schlussquartal 2025 moderat positiv überrascht, aber einen pessimistischen Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Hold
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
38,13 €
|Abst. Kursziel*:
18,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
38,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,80%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
