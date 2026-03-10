DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.768 -1,2%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.036 -0,3%Euro 1,1585 -0,2%Öl 90,73 -0,7%Gold 5.178 -0,2%
Porsche vz. Aktie

Marktkap. 34,1 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer habe im Schlussquartal 2025 moderat positiv überrascht, aber einen pessimistischen Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche vz. Hold

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,13 €		 Abst. Kursziel*:
18,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
38,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,80%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

14:06 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:26 Porsche vz. Hold Warburg Research
10:11 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:36 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:31 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

finanzen.net Ausblick Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie stabilisiert sich trotz Prognose-Dämpfer bei Erlösen Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie stabilisiert sich trotz Prognose-Dämpfer bei Erlösen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Mittwochmittag fester
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Verluste
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen
EQS Group EQS-News: Porsche stellt sich neu auf: „Schlanker, schneller und noch begehrlicher“
finanzen.net Ausblick: Porsche zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende deutlich zu
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz verteuert sich am Dienstagnachmittag
EQS Group EQS-News: Porsche is realigning itself: 'Leaner, faster and even more desirable'
EQS Group EQS-News: Porsche appoints new Head of Design: Tobias Sühlmann succeeds Michael Mauer
EQS Group Porsche delivers 279,449 sports cars to customers in 2025
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: 911 GT3 90 F. A. Porsche: collector's car in honour of the visionary designer
EQS Group EQS-News: Porsche Leipzig plant receives Automotive Lean Production Award
EQS Group EQS-News: A technological milestone for Porsche as the Cayenne goes electric
EQS Group EQS-News: First digitally, then in Dubai: double premiere for the Cayenne Electric
