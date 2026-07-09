JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

12:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Halbjahr des Sportwagenbauers sei geprägt von erhöhten Abschreibungen, laufenden Bemühungen zur Weitergabe von Kostensteigerungen sowie ungünstigeren Wechselkurseffekten, schrieb Jose Asumendi am Freitag. Der Konzernumsatz im zweiten Quartal dürfte weniger stark zurückgehen als das Großhandelsvolumen und die Profitabilität sollte stark ausfallen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche