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JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

12:01 Uhr
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,87 EUR -0,35 EUR -0,76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Halbjahr des Sportwagenbauers sei geprägt von erhöhten Abschreibungen, laufenden Bemühungen zur Weitergabe von Kostensteigerungen sowie ungünstigeren Wechselkurseffekten, schrieb Jose Asumendi am Freitag. Der Konzernumsatz im zweiten Quartal dürfte weniger stark zurückgehen als das Großhandelsvolumen und die Profitabilität sollte stark ausfallen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,96 €		 Abst. Kursziel*:
8,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
45,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

12:01 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
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