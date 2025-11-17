Prosus Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate der Internet-Beteiligungsgesellschaft hätten insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb Giles Thorne am Montagin seiner ersten Reaktion. Zu der viel diskutierten Absicht, die Beteiligung an Delivery Hero zu veräußern, gebe es vorerst noch nichts Neues./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,74 €
|Abst. Kursziel*:
19,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,11%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
