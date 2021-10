FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 103 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe mit starken Resultaten überrascht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die zahlreichen Unsicherheiten und Herausforderungen wie zum Beispiel Produktionsausfälle durch Covid-19-Lockdowns in Su?d-Vietnam, Knappheiten bei Containern, u?berlastete Häfen oder die schwierige Marktsituation in China sei die konservative Prognose nachvollziehbar./la/jha/