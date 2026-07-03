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Symbol PMMAF

Jefferies & Company Inc.

PUMA SE Hold

08:01 Uhr
PUMA SE Hold
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
27,42 EUR 0,61 EUR 2,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 23 auf 27,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Ziel spiegele primär eine Neugewichtung seiner Annahmen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines eigenständigen Fortbestands des Unternehmens gegenüber einer Übernahme durch Anta wider, schrieb James Grzinic in seiner Einschätzung vom Sonntag. Die Quartalszahlen Ende Juli sollten eher wenig Relevanz für die unveränderte Anlagestory haben. Denn die erneute Einbindung des Großhandels in die Strategie des Sportwarenherstellers bleibe wohl ein schrittweiser Prozess./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Hold

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,84 €		 Abst. Kursziel*:
2,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,29%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

08:01 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
02.07.26 PUMA Neutral UBS AG
02.07.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 PUMA Halten DZ BANK
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