ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Puma SE nach Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Derzeit liefen die Geschäfte des Herstellers von Sportartikel und Bekleidung gut, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht gebe es allerdings wenig Klarheit und die Prognosen für die Profitabilität in diesem Jahr seien nicht gerade rosig./bek/he