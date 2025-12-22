DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.456 -1,1%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.576 -1,4%Bitcoin 55.841 -10,0%Euro 1,1796 -0,1%Öl 67,40 -2,3%Gold 4.833 -2,6%
RATIONAL Aktie

RATIONAL Aktien-Sparplan
745,50 EUR +84,50 EUR +12,78 %
STU
Marktkap. 7,54 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Goldman Sachs Group Inc.

RATIONAL Buy

19:46 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
745,50 EUR 84,50 EUR 12,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 776 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für 2026 dürften nach dem starken Jahresabschluss von 2025 anziehen, schrieb Ope Otaniyi am Donnerstag./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
776,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
744,50 €		 Abst. Kursziel*:
4,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
745,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,09%
Analyst Name:
Ope Otaniyi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
797,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

