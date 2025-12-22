RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,54 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 776 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für 2026 dürften nach dem starken Jahresabschluss von 2025 anziehen, schrieb Ope Otaniyi am Donnerstag./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
776,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
744,50 €
|Abst. Kursziel*:
4,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
745,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,09%
|
Analyst Name:
Ope Otaniyi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
797,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|19:46
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:06
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|13:31
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|13:26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG