NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Die Abhängigkeit des Großküchenherstellers von der Gastronomie mache die Corona-Krise für das Unternehmen wesentlich riskanter als die Finanzkrise, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem steilen Kursanstieg lägen die Risiken nun auf der Unterseite./mf/mis