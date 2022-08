NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Alles wäre gut, wenn es die Lieferprobleme bei Komponenten nicht gäbe, so der Experte. So bleibt er allerdings unter dem Marktkonsens für das Gesamtjahr./ag/jha/