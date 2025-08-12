JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90,0 Euro belassen. David H Perry erwartet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine Rally der Aktien des Rüstungskonzerns. Er beruft sich dabei auf die Aussage des Managements, dass es im November im Rahmen eines Kapitalmarkttags neue Mittelfristziele für das Jahr 2030 geben solle. Er rechnet damit, dass diese über den bisherigen Konsensschätzungen liegen werden. Die Chance auf kurzfristigen Frieden in der Ukraine hält der Experte für sehr gering./rob/tih/nas

