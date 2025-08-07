Rheinmetall Aktie
Marktkap. 81,73 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Bei dem Autozuliefer- und Rüstungskonzern beeinträchtigten Lieferverzögerungen den Wachstumsprozess, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge hatten sich verbessert. Im Jahresverlauf liege eine starke Gewichtung auf dem vierten Quartal. Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz zeigten, dass das Potenzial für Rüstungsaufträge aus Deutschland höher sei als bislang gedacht./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
2.100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.690,00 €
|Abst. Kursziel*:
24,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.667,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,97%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.098,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
