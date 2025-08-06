Rheinmetall Aktie
Marktkap. 81,73 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Angesichts eines Kursrutsches am Berichtstag spricht Analyst David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem "sehr attraktiven Einstiegszeitpunkt". Mit seinem Rüstungsgeschäft stehe der Konzern ab September vor einigen Monaten mit einem außergewöhnlich guten Nachrichtenfluss. Der Experte glaubt nicht, dass ein mögliches Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in den kommenden Tagen etwas an den geplanten deutschen Rüstungsinvestitionen ändern wird./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.701,00 €
|Abst. Kursziel*:
32,28%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.700,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,35%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.098,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
