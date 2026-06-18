Bernstein Research

RWE Market-Perform

09:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Deepa Venkateswaran glaubt nicht, dass ein Kauf von Uniper der Bilanz von RWE förderlich wäre. Dies schrieb sie am Donnerstag anlässlich des von der Bundesregierung angestoßenen Prozesses zur Privatisierung von Uniper. Die Analystin wäre sehr überrascht, wenn RWE mit einem Gebot für sämtliche Uniper-Bereiche fortfahren würde. Das Wasserkraft-Geschäft von Uniper in Deutschland könnte zwar von Interesse sein für RWE, der Rest des Uniper-Portfolios sei aber strategisch wenig sinnvoll./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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