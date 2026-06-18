RWE Aktie
Marktkap. 40,79 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Deepa Venkateswaran glaubt nicht, dass ein Kauf von Uniper der Bilanz von RWE förderlich wäre. Dies schrieb sie am Donnerstag anlässlich des von der Bundesregierung angestoßenen Prozesses zur Privatisierung von Uniper. Die Analystin wäre sehr überrascht, wenn RWE mit einem Gebot für sämtliche Uniper-Bereiche fortfahren würde. Das Wasserkraft-Geschäft von Uniper in Deutschland könnte zwar von Interesse sein für RWE, der Rest des Uniper-Portfolios sei aber strategisch wenig sinnvoll./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Market-Perform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
54,30 €
|Abst. Kursziel*:
4,97%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
54,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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