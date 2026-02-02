SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 770,8 Mio. EURKGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf 2026 überwiege beim Lkw-Zulieferer die Zuversicht, schrieb Fabio Hölscher am Dienstag anlässlich einer Abendveranstaltung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,48 €
|Abst. Kursziel*:
48,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,94%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|10:51
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.21
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|03.12.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|26.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|21.10.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG