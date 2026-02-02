DAX 24.900 +0,4%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.550 +0,3%Top 10 Crypto 10,05 -1,2%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.315 -0,7%Euro 1,1793 +0,0%Öl 66,33 +0,0%Gold 4.918 +5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Samsung, SK Hynix, Bayer, BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Microsoft, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
DAX kommt vom Tageshoch zurück: 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten - EURO STOXX mit Rekord DAX kommt vom Tageshoch zurück: 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten - EURO STOXX mit Rekord
Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAF-HOLLAND Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
17,34 EUR +0,10 EUR +0,58 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 770,8 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SAFH00

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SAFH001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SFHLF

Warburg Research

SAF-HOLLAND SE Buy

10:51 Uhr
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
17,34 EUR 0,10 EUR 0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf 2026 überwiege beim Lkw-Zulieferer die Zuversicht, schrieb Fabio Hölscher am Dienstag anlässlich einer Abendveranstaltung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,48 €		 Abst. Kursziel*:
48,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,94%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

10:51 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
19.01.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
17.12.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12.12.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
14.11.25 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der SDAX am Montagnachmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX steigt zum Handelsende
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich fester
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
SAF-HOLLAND SE zu myNews hinzufügen