Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 45,89 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 142,60 auf 141,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem für den Baustoffproduzenten wohl wichtigen Kapitalmarkttag am 6. Oktober dürften die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen eine etwas lustlose Umsatzentwicklung belegen, prognostizierte Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Aktie sei aber auf Basis ihrer überarbeiteten Schätzungen immer noch günstig./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
141,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
91,80 €
|Abst. Kursziel*:
53,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
92,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,37%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|20:21
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:21
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:21
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.21
|Saint-Gobain Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.20
|Saint-Gobain Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG