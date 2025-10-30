Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 43,65 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen erfüllt und eine gute Kostenkontrolle gezeigt, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. Die Schätzungen könnten allerdings wegen des schwachen US-Geschäfts ebenso unter Druck geraten wie der Aktienkurs./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
87,24 €
|Abst. Kursziel*:
26,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
83,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,28%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
