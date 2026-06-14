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Symbol CRM

Jefferies & Company Inc.

Salesforce Buy

21:56 Uhr
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach dem angekündigten Kauf der Plattform Fin auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Schritt dürfte dazu beitragen, die Einführung von Künstlicher Intelligenz in die CRM-Kundenbasis, also das Herzstück des Kundenbeziehungsmanagements, zu beschleunigen, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Fin sei zwar bislang vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen erfolgreich, doch ihre Neuausrichtung unter anderem auf eigene Large Language Models und auf die ergebnisorientierte Preisgestaltung sowie die ersten Erfolge im Unternehmensbereich dürften dem gesamten CRM-Portfolio von Salesforce zugutekommen./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Buy

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 165,05		 Abst. Kursziel*:
51,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 164,78		 Abst. Kursziel aktuell:
51,72%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 247,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

21:56 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
01.06.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
28.05.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
28.05.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
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