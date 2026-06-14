Salesforce Aktie
Marktkap. 117,07 Mrd. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach dem angekündigten Kauf der Plattform Fin auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Schritt dürfte dazu beitragen, die Einführung von Künstlicher Intelligenz in die CRM-Kundenbasis, also das Herzstück des Kundenbeziehungsmanagements, zu beschleunigen, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Fin sei zwar bislang vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen erfolgreich, doch ihre Neuausrichtung unter anderem auf eigene Large Language Models und auf die ergebnisorientierte Preisgestaltung sowie die ersten Erfolge im Unternehmensbereich dürften dem gesamten CRM-Portfolio von Salesforce zugutekommen./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Buy
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 165,05
|Abst. Kursziel*:
51,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 164,78
|Abst. Kursziel aktuell:
51,72%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 247,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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