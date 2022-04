NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Banco Santander auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2,90 Euro belassen. Analyst Benjamin Toms passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die neuen Berichtsstrukturen der spanischen Bank an. An seiner Prognose für den zurechenbaren Nettogewinn im Jahr 2023 habe sich dadurch nichts geändert./tih/edh