DAX 25.818 +0,2%ESt50 6.398 -0,2%MSCI World 4.865 +0,5%Top 10 Crypto 8,2700 +2,1%Nas 26.170 +1,3%Bitcoin 55.531 +0,0%Euro 1,1430 -0,1%Öl 71,94 %Gold 4.147 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt nach Rekordjagd knapp im Plus -- Mega-Deal perfekt: Continental verkauft ContiTech -- SK hynix, Allianz, Infineon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, DroneShield, BASF im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf Gold - Warum jetzt eine Kaufchance entsteht | DAX vor 26.000 & neue Krypto-Steuer Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf Gold - Warum jetzt eine Kaufchance entsteht | DAX vor 26.000 & neue Krypto-Steuer
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Scout24 Aktie

Kaufen
Verkaufen
Scout24 Aktien-Sparplan
73,50 EUR +0,40 EUR +0,55 %
STU
finanzen.net zero
Scout24 jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 5,1 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DM8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A12DM80

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCOTF

JP Morgan Chase & Co.

Scout24 Overweight

17:21 Uhr
Scout24 Overweight
Aktie in diesem Artikel
Scout24
73,50 EUR 0,40 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal gebe es für die Margen des Betreibers von Internetplattformen nur wenig Spielraum nach oben, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Montag. Erst im zweiten Halbjahr könne sich die Profitabilität verbessern./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,50 €		 Abst. Kursziel*:
26,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
73,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,53%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

17:21 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
16.06.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Overweight-Einstufung Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Scout24-Aktie Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Scout24-Aktie
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Montagnachmittag zu
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags leichter
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So steht der LUS-DAX aktuell
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
dpa-afx Aktien von SAP & Co. ziehen an: KI-Schwäche hilft Softwarewerten und IT-Dienstleistern
finanzen.net XETRA-Handel: DAX mittags mit Zuschlägen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Zuschlägen
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittag an Boden
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Scout24 zu myNews hinzufügen