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Marktkap. 37,57 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
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WKN SHL100

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ISIN DE000SHL1006

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Symbol SEMHF

Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Healthineers Neutral

11.05.26
Siemens Healthineers Neutral
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
33,86 EUR -0,08 EUR -0,24%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 45 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton senkte am Montag seine Ergebnisprognosen in Reaktion auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,86 €		 Abst. Kursziel*:
24,04%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,04%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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